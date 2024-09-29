Над Свердловской областью не появится «вторая Луна»

Posted 29 сентября, 08:37
Published 29 сентября, 08:37
Modified 29 сентября, 08:39
Updated 29 сентября, 08:39
По словам Санакоева, данное явление не «вторая Луна», а астероид размером в 10 метров, который расположен в нескольких сотнях тысяч километров от планеты, поэтому его нельзя будет рассмотреть даже через специальную астрономическую технику, пишет Ура.ру.
Специалист также отметил, что в Солнечной системе есть небольшие тела, движение которых в резонансе с Землей 1:1. Их орбиты имеют некоторые различия, в связи с чем Земля и эти тела иногда могут сближаться, а затем расходиться.
Напомним, 24 сентября 2024 года жители Свердловской области заметили в небе метеориты.
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