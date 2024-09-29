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Posted 29 сентября, 08:37

Published 29 сентября, 08:37

Modified 29 сентября, 08:39

Updated 29 сентября, 08:39

Над Свердловской областью не появится «вторая Луна»

Над Свердловской областью не появится «вторая Луна»

29 сентября 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
Астроном Владилен Санакоев опроверг информацию о том, что над Свердловской области появится «вторая Луна».

По словам Санакоева, данное явление не «вторая Луна», а астероид размером в 10 метров, который расположен в нескольких сотнях тысяч километров от планеты, поэтому его нельзя будет рассмотреть даже через специальную астрономическую технику, пишет Ура.ру.

Специалист также отметил, что в Солнечной системе есть небольшие тела, движение которых в резонансе с Землей 1:1. Их орбиты имеют некоторые различия, в связи с чем Земля и эти тела иногда могут сближаться, а затем расходиться.

Напомним, 24 сентября 2024 года жители Свердловской области заметили в небе метеориты.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Космос#Природа#Астрономия#Астероид#Екатеринбург#Специалист#Небесное явление
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