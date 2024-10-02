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Posted 2 октября, 09:37

Published 2 октября, 09:37

Modified 2 октября, 09:39

Updated 2 октября, 09:39

Мэра Полевского оштрафовали за нарушение антимонопольного закона

Мэра Полевского оштрафовали за нарушение антимонопольного закона

2 октября 2024, 09:37
Фото: 1MI
Суд оштрафовал главу Полевского Константина Поспелова за нарушение антимонопольного закона.

Изначально Поспелова планировали уволить с должности, однако суд в итоге назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей, пишет Е1.

Напомним, администрация города выделила коммунальной организации средства, не проводя при этом конкурс, вследствие чего другие организации не смогли претендовать на данный контракт.

Сотрудники антимонопольной службы после жалоб компаний возбудили дело по факту данного происшествия.

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