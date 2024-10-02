Мэра Полевского оштрафовали за нарушение антимонопольного закона

Posted 2 октября, 09:37
Published 2 октября, 09:37
Modified 2 октября, 09:39
Updated 2 октября, 09:39
Изначально Поспелова планировали уволить с должности, однако суд в итоге назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей, пишет Е1.
Напомним, администрация города выделила коммунальной организации средства, не проводя при этом конкурс, вследствие чего другие организации не смогли претендовать на данный контракт.
Сотрудники антимонопольной службы после жалоб компаний возбудили дело по факту данного происшествия.
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