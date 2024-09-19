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Posted 19 сентября, 12:18

Published 19 сентября, 12:18

Modified 19 сентября, 12:20

Updated 19 сентября, 12:20

В Екатеринбурге ФАС оштрафовала компанию за email-рассылку

В Екатеринбурге ФАС оштрафовала компанию за email-рассылку

19 сентября 2024, 12:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ФАС оштрафовала ювелирную компанию за электронные письма, на получение которых женщина согласия не давала.

К антимонопольщикам обратилась женщина, которой пришло 4 электронных письма от местной ювелирной конторы, согласие на получение которых она не давала. Точную сумму штрафа в пресс-службе ФАС не назвали, однако в КоАП ведется речь о штрафе до 500 тысяч рублей.

После обращения в ведомство женщину исключили из рассылки.

Напомним, что в Свердловской области так много розничных сетей, что ФАС не смогла не обратить на них внимание. В ведомстве хотят закрыть часть магазинов, чтобы дать дорогу малому и среднему бизнесу.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Письмо#Штраф#ФАС#Штрафы#Екатеринбург
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