В Екатеринбурге ФАС оштрафовала компанию за email-рассылку

Posted 19 сентября, 12:18
Published 19 сентября, 12:18
Modified 19 сентября, 12:20
Updated 19 сентября, 12:20
К антимонопольщикам обратилась женщина, которой пришло 4 электронных письма от местной ювелирной конторы, согласие на получение которых она не давала. Точную сумму штрафа в пресс-службе ФАС не назвали, однако в КоАП ведется речь о штрафе до 500 тысяч рублей.
После обращения в ведомство женщину исключили из рассылки.
Напомним, что в Свердловской области так много розничных сетей, что ФАС не смогла не обратить на них внимание. В ведомстве хотят закрыть часть магазинов, чтобы дать дорогу малому и среднему бизнесу.