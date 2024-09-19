В Екатеринбурге ФАС оштрафовала компанию за email-рассылку

К антимонопольщикам обратилась женщина, которой пришло 4 электронных письма от местной ювелирной конторы, согласие на получение которых она не давала. Точную сумму штрафа в пресс-службе ФАС не назвали, однако в КоАП ведется речь о штрафе до 500 тысяч рублей.