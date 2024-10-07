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Posted 7 октября, 09:50

Published 7 октября, 09:50

Modified 7 октября, 09:52

Updated 7 октября, 09:52

В Нижнем Тагиле перекроют движение через переезд по Балакинской

В Нижнем Тагиле перекроют движение через переезд по Балакинской

7 октября 2024, 09:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле из-за ремонта ж/д переезда на одну ночь перекроют движение по Балакинской улице.

С 20 часов 10 октября по 4 часа 11 октября ж/д переезд по улице Балакинской будет закрыт на ремонт, сообщается в telegram-канале «Инцидент Нижнего Тагила».

Переезд закрывают для технических и профилактических работ. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда.

Напомним, что в Нижнем Тагиле перекрывали Ленинградский проспект из-за ремонта теплосетей.

Стало известно о готовности перекрытого моста на Серовской трассе под Нижним Тагилом
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