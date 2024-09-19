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Posted 19 сентября, 13:12

Published 19 сентября, 13:12

Modified 19 сентября, 13:14

Updated 19 сентября, 13:14

В Нижнем Тагиле на улице Октябрьской революции заканчивают ремонт теплосетей

В Нижнем Тагиле на улице Октябрьской революции заканчивают ремонт теплосетей

19 сентября 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле на улице Октябрьской продолжается глобальная реконструкция, однако тепло обещают дать 23 сентября.

Подрядчики сообщили, что ремонт водовода и канализации уже завершены. На следующей неделе начнут укладывать бордюры. А теплотрасса будет готова к 23 сентября, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Участку дороги от Заводской до Строителей уделили особое внимание: даже внесли изменения в проект работ, чтобы уложиться в сроки и порадовать жителей города качественным обновлением.

Вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов подчеркнул, что основной упор работ сейчас сделан на теплосети.

Напомним, что улицу Октябрьской революции планируют открыть до конца 2024 года, а полностью сдать в 2025 году.

19 сентября стало известно о перекрытии улицы Коминтерна в Нижнем Тагиле, там ремонтируют теплосети.

В Нижнем Тагиле горячая вода стала теплой из-за ремонта труб
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