В Нижнем Тагиле на улице Октябрьской революции заканчивают ремонт теплосетей

Posted 19 сентября, 13:12
Published 19 сентября, 13:12
Modified 19 сентября, 13:14
Updated 19 сентября, 13:14
Подрядчики сообщили, что ремонт водовода и канализации уже завершены. На следующей неделе начнут укладывать бордюры. А теплотрасса будет готова к 23 сентября, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Участку дороги от Заводской до Строителей уделили особое внимание: даже внесли изменения в проект работ, чтобы уложиться в сроки и порадовать жителей города качественным обновлением.
Вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов подчеркнул, что основной упор работ сейчас сделан на теплосети.
Напомним, что улицу Октябрьской революции планируют открыть до конца 2024 года, а полностью сдать в 2025 году.
19 сентября стало известно о перекрытии улицы Коминтерна в Нижнем Тагиле, там ремонтируют теплосети.