Новостройки в Нижнем Тагиле стали дешеветь из-за невыгодной ипотеки

Posted 9 октября, 03:24
Published 9 октября, 03:24
Modified 9 октября, 03:26
Updated 9 октября, 03:26
В течение последних трех месяцев цена одного квадратного метра в новостройках Нижнего Тагила в среднем снизился на 15%. Полноценную квартиру в новом здании сейчас можно купить за 4 миллиона 485 тысяч рублей, рассказали специалисты портала «Мир квартир».
Также Нижний Тагил стал одним из лидеров по снижению цены квадратного метра. Заметное подешевение произошло в Череповце, Магнитогорске, Грозном, Махачкале и других городах.
Специалисты отмечают, что сейчас ситуация на рынке жилья складывается не очень позитивно из-за почти полного отсутствия льготной ипотеки.
Напомним, российские банки ввели дополнительные комиссии за покупку жилья в ипотеку. В связи с этим, по прогнозам экспертов, недвижимость будет дорожать.