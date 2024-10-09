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Posted 9 октября, 03:24

Published 9 октября, 03:24

Modified 9 октября, 03:26

Updated 9 октября, 03:26

Новостройки в Нижнем Тагиле стали дешеветь из-за невыгодной ипотеки

Новостройки в Нижнем Тагиле стали дешеветь из-за невыгодной ипотеки

9 октября 2024, 03:24
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле снизились в цене новостройки из-за невыгодных условий ипотеки. Так, на их стоимость оказали влияние увеличение ключевой ставки и отсутствие доступной ипотеки.

В течение последних трех месяцев цена одного квадратного метра в новостройках Нижнего Тагила в среднем снизился на 15%. Полноценную квартиру в новом здании сейчас можно купить за 4 миллиона 485 тысяч рублей, рассказали специалисты портала «Мир квартир».

Также Нижний Тагил стал одним из лидеров по снижению цены квадратного метра. Заметное подешевение произошло в Череповце, Магнитогорске, Грозном, Махачкале и других городах.

Специалисты отмечают, что сейчас ситуация на рынке жилья складывается не очень позитивно из-за почти полного отсутствия льготной ипотеки.

Напомним, российские банки ввели дополнительные комиссии за покупку жилья в ипотеку. В связи с этим, по прогнозам экспертов, недвижимость будет дорожать.

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