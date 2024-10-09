Новостройки в Нижнем Тагиле стали дешеветь из-за невыгодной ипотеки

В течение последних трех месяцев цена одного квадратного метра в новостройках Нижнего Тагила в среднем снизился на 15%. Полноценную квартиру в новом здании сейчас можно купить за 4 миллиона 485 тысяч рублей, рассказали специалисты портала «Мир квартир».