Концерт группы «Курара» в Екатеринбурге отменен

Posted 11 октября, 06:37
Published 11 октября, 06:37
Modified 11 октября, 06:39
Updated 11 октября, 06:39
Предположительно, мероприятие было отменено из-за того, что лидер коллектива Олег Ягодин оказался в «черном списке» исполнителей, который был опубликован и распространен по регионам летом 2024 года, пишет ЕАН.
В объявлении от группы было указано, что концерт не состоялся по причинам, которые не зависят от музыкантов и организаторов. Причину отмены исполнители не стали называть.
Кроме Екатеринбурга у «Курары» произошли массовые переносы гастрольного тура по городам РФ в честь 20-летия группы. Новые даты концертов неизвестны.
Напомним, в Екатеринбурге два раза в 2024 году был отменен концерт певицы Доры. Изначально исполнительница должна была выступить весной, ее концерт переносили на сентябрь. Однако и в этот раз мероприятие не состоялось.