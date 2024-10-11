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Posted 11 октября, 06:37

Published 11 октября, 06:37

Modified 11 октября, 06:39

Updated 11 октября, 06:39

Концерт группы «Курара» в Екатеринбурге отменен

Концерт группы «Курара» в Екатеринбурге отменен

11 октября 2024, 06:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге отменили концерт местного музыкального коллектива «Курара», который должен был пройти 28 сентября 2024 года.

Предположительно, мероприятие было отменено из-за того, что лидер коллектива Олег Ягодин оказался в «черном списке» исполнителей, который был опубликован и распространен по регионам летом 2024 года, пишет ЕАН.

В объявлении от группы было указано, что концерт не состоялся по причинам, которые не зависят от музыкантов и организаторов. Причину отмены исполнители не стали называть.

Кроме Екатеринбурга у «Курары» произошли массовые переносы гастрольного тура по городам РФ в честь 20-летия группы. Новые даты концертов неизвестны.

Напомним, в Екатеринбурге два раза в 2024 году был отменен концерт певицы Доры. Изначально исполнительница должна была выступить весной, ее концерт переносили на сентябрь. Однако и в этот раз мероприятие не состоялось.

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