У женщины в Екатеринбурге арестовали автомобиль за 81 штраф и долг 113 тысяч

Posted 24 октября, 05:52
Published 24 октября, 05:52
Modified 24 октября, 05:54
Updated 24 октября, 05:54
Большинство штрафов женщина получила за небезопасную скорость. Она предприняла попытку спрятать свой транспорт, однако его заметили на парковке около «Ельцин Центра», рассказали в пресс-службе областных судебных приставов.
Иномарку отвезли на специальную стоянку. Если в течение установленного времени екатеринбурженка не погасит долги, автомобиль отправят в Росимущество для реализации на торгах.
Напомним, у жителя Екатеринбурга эвакуировали автомобиль Kia Cerato за задолженности по штрафам, размер которых составил 206 тысяч.