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Posted 24 октября, 05:52

Published 24 октября, 05:52

Modified 24 октября, 05:54

Updated 24 октября, 05:54

У женщины в Екатеринбурге арестовали автомобиль за 81 штраф и долг 113 тысяч

У женщины в Екатеринбурге арестовали автомобиль за 81 штраф и долг 113 тысяч

24 октября 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местная жительница накопила задолженность по штрафам 113 тысяч рублей за несоблюдения ПДД, из-за чего ее иномарку Kia Rio арестовали.

Большинство штрафов женщина получила за небезопасную скорость. Она предприняла попытку спрятать свой транспорт, однако его заметили на парковке около «Ельцин Центра», рассказали в пресс-службе областных судебных приставов.

Иномарку отвезли на специальную стоянку. Если в течение установленного времени екатеринбурженка не погасит долги, автомобиль отправят в Росимущество для реализации на торгах.

Напомним, у жителя Екатеринбурга эвакуировали автомобиль Kia Cerato за задолженности по штрафам, размер которых составил 206 тысяч.

Автомобиль жителя Екатеринбурга арестовали за долги
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#Елизавета Зиборова#Общество#ГИБДД#Автомобиль#Нарушение ПДД#Судебные приставы#Штрафы#Росимущество#Екатеринбург
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