Тело человека обнаружили в консерватории в Екатеринбурге

Posted 7 ноября, 07:16
Published 7 ноября, 07:16
Modified 7 ноября, 07:18
Updated 7 ноября, 07:18
По предварительной информации, человек утром 7 ноября 2024 года потерял сознание. Ему вызвали врачей, однако он скончался до того, как они приехали, пишет Ура.ру.
Личность умершего гражданина в настоящий момент выясняется.
Напомним, 4 ноября 2024 года в Екатеринбурге прохожие нашли мертвого мужчину. Труп лежал неподалеку от территории предприятия «Уралмашзавод». По какой причине горожанин скончался — неизвестно.