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Posted 7 ноября, 07:16

Published 7 ноября, 07:16

Modified 7 ноября, 07:18

Updated 7 ноября, 07:18

Тело человека обнаружили в консерватории в Екатеринбурге

Тело человека обнаружили в консерватории в Екатеринбурге

7 ноября 2024, 07:16
Фото: 1MI.
Человек был найден мертвым в здании консерватории, которая находится на проспекте Ленина в Екатеринбурге.

По предварительной информации, человек утром 7 ноября 2024 года потерял сознание. Ему вызвали врачей, однако он скончался до того, как они приехали, пишет Ура.ру.

Личность умершего гражданина в настоящий момент выясняется.

Напомним, 4 ноября 2024 года в Екатеринбурге прохожие нашли мертвого мужчину. Труп лежал неподалеку от территории предприятия «Уралмашзавод». По какой причине горожанин скончался — неизвестно.

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