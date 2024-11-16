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Posted 16 ноября, 06:22

Published 16 ноября, 06:22

Modified 16 ноября, 06:24

Updated 16 ноября, 06:24

Свердловчанин незаконно перевозил детей и налетел на крупный штраф

Ни тахографа, ни разрешения: свердловчанину грозит штраф за опасную перевозку детей

16 ноября 2024, 06:22
Фото: ГАИ Свердловской области.

Свердловчанин незаконно перевозил детей и налетел на крупный штраф

Свердловские автоинспекторы остановили водителя, который вез группу детей-спортсменов, не имея ни официальных разрешений, ни тахографа. Мужчине грозит серьезное разбирательство.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter автоинспекторы задержали утром в субботу, 16 ноября, в Каменском районе. В нем находились 18 подростков 11-16 лет, а также двое взрослых. Управлял транспортным средством 60-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГАИ.

Выяснилось, что это группа спортсменов-батутистов, которая направляется на состязания из Шадринска в Березовский. Однако дети перевозились с грубым нарушением установленных законодательством правил. В частности, у водителя при себе не оказалось ни графика движения, ни согласованного маршрута, так как поездку в ГАИ он не регистрировал. Кроме того, в салоне авто не было тахографа.

В итоге мужчине грозит административная ответственность и крупные штрафы сразу по нескольким пунктам. После выяснения всех обстоятельств микроавтобус продолжил движение в Березовский, но в сопровождении машины ГАИ.

Ранее ГАИ закрыло движение на трассе «поселок Билимбай — село Тарасково» из-за плохих погодных условий.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Дети#Свердловская область#Административная ответственность#ГАИ#Нарушения#Штрафы#Правила дорожного движения#Перевозка детей#Екатеринбург#Инспекторы ГАИ
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