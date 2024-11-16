Ни тахографа, ни разрешения: свердловчанину грозит штраф за опасную перевозку детей

Выяснилось, что это группа спортсменов-батутистов, которая направляется на состязания из Шадринска в Березовский. Однако дети перевозились с грубым нарушением установленных законодательством правил. В частности, у водителя при себе не оказалось ни графика движения, ни согласованного маршрута, так как поездку в ГАИ он не регистрировал. Кроме того, в салоне авто не было тахографа.