Ни тахографа, ни разрешения: свердловчанину грозит штраф за опасную перевозку детей

Posted 16 ноября, 06:22
Published 16 ноября, 06:22
Modified 16 ноября, 06:24
Updated 16 ноября, 06:24
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter автоинспекторы задержали утром в субботу, 16 ноября, в Каменском районе. В нем находились 18 подростков 11-16 лет, а также двое взрослых. Управлял транспортным средством 60-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГАИ.
Выяснилось, что это группа спортсменов-батутистов, которая направляется на состязания из Шадринска в Березовский. Однако дети перевозились с грубым нарушением установленных законодательством правил. В частности, у водителя при себе не оказалось ни графика движения, ни согласованного маршрута, так как поездку в ГАИ он не регистрировал. Кроме того, в салоне авто не было тахографа.
В итоге мужчине грозит административная ответственность и крупные штрафы сразу по нескольким пунктам. После выяснения всех обстоятельств микроавтобус продолжил движение в Березовский, но в сопровождении машины ГАИ.
Ранее ГАИ закрыло движение на трассе «поселок Билимбай — село Тарасково» из-за плохих погодных условий.