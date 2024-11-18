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Posted 18 ноября, 08:39

Published 18 ноября, 08:39

Modified 18 ноября, 08:41

Updated 18 ноября, 08:41

В Екатеринбурге театр «Космос» украсят подсветкой за 27 млн рублей

«Космос» в Екатеринбурге засветится за 27 млн рублей

18 ноября 2024, 08:39

В Екатеринбурге театр «Космос» украсят подсветкой за 27 млн рублей

Киноконцертный театр «Космос» в Екатеринбурге украсят подсветкой за 27,3 млн рублей. Подача заявок от потенциальных подрядчиков стартовала 17 ноября. Ремонт планируется до марта 2025 года.

В самом же кинотеатре тоже планируется ремонт. Будут установлены новые блоки, сотня прожекторов с мощным светом, появятся новые светильники и другие конструкции.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется строительство нового Театра Кукол. Он расположится на ГГМ. Подрядчик из Якутии уже занимается проектом.

Планируется, что новый зрительный зал будет вмещать 200 человек. Также для самых маленьких создадут маленькую камерную площадку. Дополнительно должны будут появиться гараж и благоустроенная территория вокруг.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Свердловская область#Театр#Украшение#Екатеринбург#Закупка
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