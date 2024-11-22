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Posted 22 ноября, 09:34

Published 22 ноября, 09:34

Modified 22 ноября, 09:36

Updated 22 ноября, 09:36

В Екатеринбурге обнаружена поддельная 10-рублевая монета

В Екатеринбурге обнаружена поддельная 10-рублевая монета

22 ноября 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney.
В уральском ЦБ в Екатеринбурге выявили фальшивую монету номиналом 10 рублей.

На монете нет клейма монетного двора, из-за чего у сотрудников появились сомнения в том, что она настоящая. Ее отправили на экспертизу специалистам, пишет Ура.ру.

По словам очевидца, трудно поверить, что кто-то может производить фальшивые монеты, однако, если возникает подобное подозрение, необходимо это тщательно проверить.

Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области было обнаружено 70 поддельных купюр.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Деньги#Экспертиза#Специалисты#Подделка#Монеты#ЦБ#Фальшивые деньги#Екатеринбург
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