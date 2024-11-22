В Екатеринбурге обнаружена поддельная 10-рублевая монета

Posted 22 ноября, 09:34
Published 22 ноября, 09:34
Modified 22 ноября, 09:36
Updated 22 ноября, 09:36
На монете нет клейма монетного двора, из-за чего у сотрудников появились сомнения в том, что она настоящая. Ее отправили на экспертизу специалистам, пишет Ура.ру.
По словам очевидца, трудно поверить, что кто-то может производить фальшивые монеты, однако, если возникает подобное подозрение, необходимо это тщательно проверить.
Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области было обнаружено 70 поддельных купюр.