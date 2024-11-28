Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без тепла и воды

Posted 28 ноября, 06:13
Published 28 ноября, 06:13
Modified 28 ноября, 06:15
Updated 28 ноября, 06:15
Так, отключение прошло на Ленинградском проспекте, улицах Юности и Бобкова, а также на улицах Гагарина и Левита, рассказали в городском ЕДДС.
Сообщается, что на улицах Юности, Бобкова и на Ленинградском проспекте теплоснабжение и подачу горячей воды возобновят в 15:00.
Напомним, 27 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы в Тагилстроевском районе на несколько часов прекратили подачу тепла и воды.