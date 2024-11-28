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Posted 28 ноября, 06:13

Published 28 ноября, 06:13

Modified 28 ноября, 06:15

Updated 28 ноября, 06:15

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без тепла и воды

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без тепла и воды

28 ноября 2024, 06:13
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле отключили тепло и горячее водоснабжение в Дзержинском районе утром 28 ноября 2024 года. На теплотрассе случилась аварийная ситуация, вследствие чего рабочие проводят реконструкционные работы.

Так, отключение прошло на Ленинградском проспекте, улицах Юности и Бобкова, а также на улицах Гагарина и Левита, рассказали в городском ЕДДС.

Сообщается, что на улицах Юности, Бобкова и на Ленинградском проспекте теплоснабжение и подачу горячей воды возобновят в 15:00.

Напомним, 27 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы в Тагилстроевском районе на несколько часов прекратили подачу тепла и воды.

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды из-за аварии
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Горячая вода#Отопление#ЧП#ЕДДС#Ремонтные работы#Теплотрасса#18+#Екатеринбург#Инцидент
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