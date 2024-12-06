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Posted 6 декабря, 09:59

Published 6 декабря, 09:59

Modified 6 декабря, 10:01

Updated 6 декабря, 10:01

Пассажирка в Кольцово пыталась вывезти в Грузию более 12 кг сувениров

Пассажирка в Кольцово пыталась вывезти в Грузию более 12 кг сувениров

6 декабря 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney.
В аэропорту Кольцово таможенники остановили пассажирку, которая хотела провезти в Тбилиси более 12 килограммов сувенирной продукции.

В чемодане обнаружились шопперы, марки, открытки и канцелярские товары. Женщина сообщила, что везла эти вещи на психологическую конференцию в качестве подарков, рассказали в пресс-службе уральской таможни.

С правилами таможни пассажирка была плохо знакома и не задекларировала провозимый груз. Предметы изъяли и отправили на исследование. В отношении женщины возбудили дело об административном нарушении.

Напомним, женщина пыталась провезти в Екатеринбург крупную партию сумок, при этом не задекларировав их.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нарушение#Таможня#Кольцово#Грузия#Пассажирка#Сувениры#Екатеринбург#Открытки#Декларирование
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