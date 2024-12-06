Пассажирка в Кольцово пыталась вывезти в Грузию более 12 кг сувениров

Posted 6 декабря, 09:59
Published 6 декабря, 09:59
Modified 6 декабря, 10:01
Updated 6 декабря, 10:01
В чемодане обнаружились шопперы, марки, открытки и канцелярские товары. Женщина сообщила, что везла эти вещи на психологическую конференцию в качестве подарков, рассказали в пресс-службе уральской таможни.
С правилами таможни пассажирка была плохо знакома и не задекларировала провозимый груз. Предметы изъяли и отправили на исследование. В отношении женщины возбудили дело об административном нарушении.
Напомним, женщина пыталась провезти в Екатеринбург крупную партию сумок, при этом не задекларировав их.