В Учебном театре екатеринбургского института с потолка обрушилась отделка

Posted 10 декабря, 11:50
Published 10 декабря, 11:50
Modified 10 декабря, 11:52
Updated 10 декабря, 11:52
Происшествие случилось 9 декабря. В Учебном тетре на Карла Либкнехта, 38 рухнула отделка с потолка.
Выяснилось, что это случилось из-за протечки из труб отопления на чердаке здания. В результате вода просочилась через перекрытия, размочила часть штукатурки над фойе. В итоге она обвалилась, рассказала ректор института Анна Галуханюк.
Сейчас фойе перекрыто на время, пока место протечки будет полностью высушено. Также театру выдали разрешение на ремонт и реставрацию.
Напомним, потолок рухнул в доме на улице Чкалова в Верхней Салде.