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Posted 10 декабря, 11:50

Published 10 декабря, 11:50

Modified 10 декабря, 11:52

Updated 10 декабря, 11:52

В Учебном театре екатеринбургского института с потолка обрушилась отделка

В Учебном театре екатеринбургского института с потолка обрушилась отделка

10 декабря 2024, 11:50
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге закрыли фойе Учебного театра после обрушения потолка.

Происшествие случилось 9 декабря. В Учебном тетре на Карла Либкнехта, 38 рухнула отделка с потолка.

Выяснилось, что это случилось из-за протечки из труб отопления на чердаке здания. В результате вода просочилась через перекрытия, размочила часть штукатурки над фойе. В итоге она обвалилась, рассказала ректор института Анна Галуханюк.

Сейчас фойе перекрыто на время, пока место протечки будет полностью высушено. Также театру выдали разрешение на ремонт и реставрацию.

Напомним, потолок рухнул в доме на улице Чкалова в Верхней Салде.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Театр#Екатеринбург#Инцидент
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