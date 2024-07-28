Потолок рухнул в доме на улице Чкалова в Верхней Салде

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В момент обрушения, которое произошло в пятницу, 27 июля, людей в пострадавших помещениях не было, сообщил на своей странице в ВК глава Верхнесалдинского района Александр Маслов.
В подъезде после ЧП отключили электричество. Некоторые жильцы уехали к родственникам. Другим предоставлены места в ПВР в школе №17. В мэрии прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По своему состоянию дом с 2016 года исключен из программы капремонтов. Будем решать вопрос о признании его аварийным, — написал глава города.
Он также отметил, что в настоящее время рабочие уже справились с протечкой кровли и теперь приступят к ремонтным работам.
Проверку по факту случившегося начала Верхнесалдинская городская прокуратура.
Ранее в Екатеринбурге рабочие надышались выхлопными газами в колодце.