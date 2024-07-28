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Updated Сегодня, 12:55

В Верхней Салде обрушился потолок в доме на улице Чкалова

Потолок рухнул в доме на улице Чкалова в Верхней Салде

28 июля 2024, 12:53
Фото: глава Верхнесалдинского ГО Александр Маслов

В Верхней Салде обрушился потолок в доме на улице Чкалова

В Верхней Салде в в двухэтажном доме из-за намокших перекрытий и протекшей крыши обрушился потолок.

В момент обрушения, которое произошло в пятницу, 27 июля, людей в пострадавших помещениях не было, сообщил на своей странице в ВК глава Верхнесалдинского района Александр Маслов.

В подъезде после ЧП отключили электричество. Некоторые жильцы уехали к родственникам. Другим предоставлены места в ПВР в школе №17. В мэрии прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По своему состоянию дом с 2016 года исключен из программы капремонтов. Будем решать вопрос о признании его аварийным, — написал глава города.

Он также отметил, что в настоящее время рабочие уже справились с протечкой кровли и теперь приступят к ремонтным работам.

Проверку по факту случившегося начала Верхнесалдинская городская прокуратура.

Ранее в Екатеринбурге рабочие надышались выхлопными газами в колодце.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Прокуратура#ЖКХ#Потолок#Обрушение кровли#Екатеринбург#Верхняя Салда
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