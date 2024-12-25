В ФСБ опровергли слухи о поставке опасной пиротехники в Свердловскую область

Posted 25 декабря, 07:20
Published 25 декабря, 07:20
Modified 25 декабря, 07:22
Updated 25 декабря, 07:22
Так, в соцсетях распространилось голосовое сообщение, в котором неизвестный говорит, что на рынках в области скоро появится опасная пиротехника из Украины, рассказали в пресс-службе регионального ФСБ.
В ведомстве сообщили, что данная информация является ложной. Кроме того, перед праздниками полицейские устраивают рейды в магазинах и проверяют пиротехнику на качество.
Напомним, в Нижнем Тагиле задержали двух молодых людей, которые планировали подорвать автомобиль гендиректора предприятия обороны в Коломне.