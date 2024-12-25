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Posted 25 декабря, 07:20

Published 25 декабря, 07:20

Modified 25 декабря, 07:22

Updated 25 декабря, 07:22

В ФСБ опровергли слухи о поставке опасной пиротехники в Свердловскую область

В ФСБ опровергли слухи о поставке опасной пиротехники в Свердловскую область

25 декабря 2024, 07:20
Фото: 1MI.
В ФСБ разоблачили фейк о поставке в Свердловскую область опасной пиротехники. По слухам, ее якобы поставляли украинские спецслужбы.

Так, в соцсетях распространилось голосовое сообщение, в котором неизвестный говорит, что на рынках в области скоро появится опасная пиротехника из Украины, рассказали в пресс-службе регионального ФСБ.

В ведомстве сообщили, что данная информация является ложной. Кроме того, перед праздниками полицейские устраивают рейды в магазинах и проверяют пиротехнику на качество.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали двух молодых людей, которые планировали подорвать автомобиль гендиректора предприятия обороны в Коломне.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#ФСБ#Фейк#Пиротехника#Слухи#Опровержение#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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