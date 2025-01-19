Крещенские купания в Нижнем Тагиле. Репортаж с главной городской проруби

Posted 19 января, 14:03
Published 19 января, 14:03
Modified 19 января, 14:05
Updated 19 января, 14:05
Несмотря на введенные ограничения, которые соблюдаются в этом году очень строго, на набережной Тагильского пруда поток желающих окунуться в иордани не прекращается. Из-за аномально теплой зимы и тонкого льда к купели подпускают одновременно лишь 4 человек. Очередь из ожидающих скопилась в мобильных пунктах, расположенных на берегу пруда. Отряд спасателей, волонтеры и сотрудники полиции тщательно следят за безопасностью горожан.
Погода-то теплая, но ветер, кажется, пробирает до костей. При этом окунаются в прорубь и маленькие дети, и пенсионеры, а эмоции у многих схожи: «Ох, как хорошо!» — то и дело слышится от тагильчан. Каждый из них при соблюдении крещенской традиции преследует свою цель. Кто-то приходит забавы ради, кто-то ведет здоровый образ жизни и считает моржевание его частью. Есть и те, кто действительно близок к церкви и всю сознательную жизнь придерживается установленных свыше правил.
Корреспондент TagilCity.ru пообщался с тагильчанами и узнал, в чем для них заключается смысл крещенских купаний.
Окунаюсь уже не первый раз, испытываю невероятные эмоции от погружения в ледяную воду, — рассказала Екатерина.
Я впервые окунулась в 12 лет, мне нравится. В прошлом году не получилось, но теперь пришла снова. Занимаюсь спортом — гимнастикой. Эта традиция приводит меня в тонус, больше дисциплинирует, — поделилась мнением 15-летняя Алина, которую пришли поддержать все члены семьи.
Мой муж уже 10 лет ежегодно купается в иордани. Ему очень нравится, он прям в восторг приходит. Вообще всегда прихожу с ним, поддерживаю, делаю снимки. Всегда наблюдаю за тем, кто приходит. В прошлом году вообще малыша окунали, так ему даже понравилось. Сама не хочу, — пояснила Наталья.
Горожане с легкостью шли на контакт, даже рассказывали истории из жизни, связанные с этим праздником. Невероятно, но факт, что почти 20 лет назад именно на этом месте познакомились теперь уже супруги Александр и Елена. Все произошло спонтанно. Мужчина подал девушке полотенце, так и началась их совместная «линия жизни»:
Каждый год купаемся, не всегда здесь. Но именно на пруду как-то знаково для нас обоих. У нас уже скоро внук или внучка будет. Надеемся на благословение Божье.
Вы знаете, я стараюсь соблюдать многие наши традиции, держу посты, хожу в храм. Купание в проруби не делает нас чище, не смывает грехи, но ощущения после этого таинства как будто волшебные. Чувствуешь, что способен на многое. Что сделал что-то хорошее. Легче, что ли, становится, — со слезами на глазах отметила Татьяна.
Мы всей семьей окунаемся. Из-за ограничений не пошли ночью, решили днем 19-го. Скоро подрастет и сынок. Его тоже попробуем приобщить. Он уже хочет, но, думаем, что ему еще рановато. Дочь третий год подряд с нами. Интересно, эмоционально и волнительно, — считает Алла.
По словам наблюдателей, жители Нижнего Тагила идут к пруду без остановки:
Термосы несут, чтоб согреться, пледы. Некоторые быстро убегают, а кто-то искупался и стоит ждет кого-то из своих. Не всех холода пугают. Честно, думали, что отменят сегодняшнее мероприятие. Но погода дала людям возможность. Вода на лед не выходит и это главное.
Купель, глубина которой чуть больше метра, сегодня утром была освящена представителями Нижнетагильской епархии. Работать она будет до 22:00 часов. У горожан еще есть возможность присоединиться к старой русской традиции. Однако важно помнить, что непривычные для организма нагрузки могут нанести непоправимый вред здоровью человека.