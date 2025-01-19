Крещенские купания в Нижнем Тагиле. Репортаж с главной городской проруби

Погода-то теплая, но ветер, кажется, пробирает до костей. При этом окунаются в прорубь и маленькие дети, и пенсионеры, а эмоции у многих схожи: «Ох, как хорошо!» — то и дело слышится от тагильчан. Каждый из них при соблюдении крещенской традиции преследует свою цель. Кто-то приходит забавы ради, кто-то ведет здоровый образ жизни и считает моржевание его частью. Есть и те, кто действительно близок к церкви и всю сознательную жизнь придерживается установленных свыше правил.