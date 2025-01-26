Полиция и общественники накрыли цех по производству роллов в Екатеринбурге

Posted 26 января, 06:25
Published 26 января, 06:25
Modified 26 января, 06:27
Updated 26 января, 06:27
В данном цехе сотрудники работали без санкнижек, а продукты хранились в антисанитарных условиях и без маркировки, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
Общественник также отметил, что некоторых сотрудников забрали правоохранители.
Напомним, девушка в Екатеринбурге заказала роллы в премиум-доставке и обнаружила в заказе червей. В сервисе пообещали проверки проверку.