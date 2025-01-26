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Posted 26 января, 06:25

Published 26 января, 06:25

Modified 26 января, 06:27

Updated 26 января, 06:27

Полиция и общественники накрыли цех по производству роллов в Екатеринбурге

Полиция и общественники накрыли цех по производству роллов в Екатеринбурге

26 января 2025, 06:25
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге полицейские и общественные деятели пришли с проверкой в цех по производству роллов на улице 40-летия октября.

В данном цехе сотрудники работали без санкнижек, а продукты хранились в антисанитарных условиях и без маркировки, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

Общественник также отметил, что некоторых сотрудников забрали правоохранители.

Напомним, девушка в Екатеринбурге заказала роллы в премиум-доставке и обнаружила в заказе червей. В сервисе пообещали проверки проверку.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Продукты#Антисанитария#ЧП#Цех#Роллы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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