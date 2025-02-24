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Posted 24 февраля, 03:58

Published 24 февраля, 03:58

Modified 24 февраля, 04:00

Updated 24 февраля, 04:00

Ветераны в Свердловской области сняли фильм о знаменитой форме «афганке»

Ветераны в Свердловской области сняли фильм о знаменитой форме «афганке»

24 февраля 2025, 03:58
Фото: 1MI.
Короткометражный фильм, рассказывающий об истории создания знаменитой военной формы «афганки», сняли члены Свердловского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана и СВО».

Картину создали в рамках проекта «Афган: тропою подвига». Она была выпущена в преддверии Дня защитника Отечества.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге стартовали съемки восьми короткометражек, которые рассказывают об истории Афганской войны и ее участниках.

Режиссером картины стал ветеран Евгений Бунтов. Он объяснил, что фильмы будут созданы на основе артефактов из военного времени с дополнениями самих «афганцев», сообщает «МК-Екатеринбург».

Ранее стало известно, что школьники в Нижнем Тагиле приступили к съемкам экологического кино.

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#Ирина Кирилова#Общество#Культура#Свердловская область#Кино#Фильм#Афганистан#Екатеринбург
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