Ветераны в Свердловской области сняли фильм о знаменитой форме «афганке»

Posted 24 февраля, 03:58
Published 24 февраля, 03:58
Modified 24 февраля, 04:00
Updated 24 февраля, 04:00
Картину создали в рамках проекта «Афган: тропою подвига». Она была выпущена в преддверии Дня защитника Отечества.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге стартовали съемки восьми короткометражек, которые рассказывают об истории Афганской войны и ее участниках.
Режиссером картины стал ветеран Евгений Бунтов. Он объяснил, что фильмы будут созданы на основе артефактов из военного времени с дополнениями самих «афганцев», сообщает «МК-Екатеринбург».