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Posted 3 марта, 11:24

Published 3 марта, 11:24

Modified 3 марта, 11:26

Updated 3 марта, 11:26

В Екатеринбурге пешеход пострадал из-за наезда водителя автомобиля

Водитель иномарки отвлекся и наехал на пешехода в Екатеринбурге

3 марта 2025, 11:24
Фото: ГИБДД Екатеринбурга.

В Екатеринбурге пешеход пострадал из-за наезда водителя автомобиля

В Екатеринбурге водитель автомобиля Chevrolet Aveo сбил пешехода на улице Азина. ДТП произошло утром 3 марта 2025 года.

Мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу, и в этот момент его сбила машина. Пострадавшего отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

По словам автомобилиста, он отвлекся на приближающуюся машину, выезжавшую со второстепенной дороги, из-за чего не заметил пешехода и сбил его. В момент аварии водитель был трезвым.

Напомним, 3 марта в Екатеринбурге легковой транспорт сбил реанимобиль на перекрестке в центре города.

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