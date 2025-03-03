Водитель иномарки отвлекся и наехал на пешехода в Екатеринбурге

Posted 3 марта, 11:24
Published 3 марта, 11:24
Modified 3 марта, 11:26
Updated 3 марта, 11:26
Мужчина шел по нерегулируемому пешеходному переходу, и в этот момент его сбила машина. Пострадавшего отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
По словам автомобилиста, он отвлекся на приближающуюся машину, выезжавшую со второстепенной дороги, из-за чего не заметил пешехода и сбил его. В момент аварии водитель был трезвым.
Напомним, 3 марта в Екатеринбурге легковой транспорт сбил реанимобиль на перекрестке в центре города.