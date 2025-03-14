Сотни тысяч роз из Нидерландов и Кении сожгли в Екатеринбурге из-за насекомых

Западный цветочный трипс, известный также как калифорнийский цветочный трипс, впервые появился в России в конце 1980-х годов. С тех пор этот вид считается одним из главных угроз для теплиц и открытых полей. Он поражает широкий спектр растений, включая овощные культуры, декоративные цветы и даже плодовые деревья. Его быстрое размножение и способность распространять вирусы делают борьбу с ним крайне сложной задачей.