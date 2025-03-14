Сотни тысяч роз из Нидерландов и Кении сожгли в Екатеринбурге из-за насекомых

Posted 14 марта, 05:18
Published 14 марта, 05:18
Modified 14 марта, 07:00
Updated 14 марта, 07:00
В Екатеринбург была доставлена крупная партия роз, всего около 113 тысяч штук. Цветы прибыли в кузове грузовика через Латвию. Продавец предоставил все документы, подтверждающие законность и высокое качество продукции.
Однако специалисты Россельхознадзора провели тщательное исследование образцов из поступившей партии и выявили серьезное нарушение — присутствие западного цветочного трипса. В итоге выявили 200 зараженных роз из общей партии. После обнаружения заражения было принято решение уничтожить всю партию цветов путем сжигания.
Западный цветочный трипс, известный также как калифорнийский цветочный трипс, впервые появился в России в конце 1980-х годов. С тех пор этот вид считается одним из главных угроз для теплиц и открытых полей. Он поражает широкий спектр растений, включая овощные культуры, декоративные цветы и даже плодовые деревья. Его быстрое размножение и способность распространять вирусы делают борьбу с ним крайне сложной задачей.
Ранее в столицу Урала уже привозили партию цветов, которая частично не прошла проверку. В тот раз в Екатеринбург доставили более миллиона гвоздик из Эквадора.