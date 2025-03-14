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Posted 14 марта, 05:18

Published 14 марта, 05:18

Modified 14 марта, 07:00

Updated 14 марта, 07:00

Сотню тысяч роз из Нидерландов и Кении сожгли в Екатеринбурге из-за насекомых

Сотни тысяч роз из Нидерландов и Кении сожгли в Екатеринбурге из-за насекомых

14 марта 2025, 05:18

Сотню тысяч роз из Нидерландов и Кении сожгли в Екатеринбурге из-за насекомых

В Екатеринбурге уничтожили партию из 113 тысяч роз, прибывших из Нидерландов и Кении. Несмотря на наличие всех необходимых сертификатов, проверка показала, что более 200 срезов были заражены карантинным насекомым.

В Екатеринбург была доставлена крупная партия роз, всего около 113 тысяч штук. Цветы прибыли в кузове грузовика через Латвию. Продавец предоставил все документы, подтверждающие законность и высокое качество продукции.

Однако специалисты Россельхознадзора провели тщательное исследование образцов из поступившей партии и выявили серьезное нарушение — присутствие западного цветочного трипса. В итоге выявили 200 зараженных роз из общей партии. После обнаружения заражения было принято решение уничтожить всю партию цветов путем сжигания.

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Западный цветочный трипс, известный также как калифорнийский цветочный трипс, впервые появился в России в конце 1980-х годов. С тех пор этот вид считается одним из главных угроз для теплиц и открытых полей. Он поражает широкий спектр растений, включая овощные культуры, декоративные цветы и даже плодовые деревья. Его быстрое размножение и способность распространять вирусы делают борьбу с ним крайне сложной задачей.

Ранее в столицу Урала уже привозили партию цветов, которая частично не прошла проверку. В тот раз в Екатеринбург доставили более миллиона гвоздик из Эквадора.

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