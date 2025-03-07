Тагильские полицейские патрулировали улицы с цветами в руках

Posted 7 марта, 16:06
Published 7 марта, 16:06
Modified 7 марта, 16:08
Updated 7 марта, 16:08
В преддверии Международного женского дня в Нижнем Тагиле прошла акция «Цветочный патруль», сообщил Общественный совет при МУ МВД России «Нижнетагильское» в соцсетях.
На проспекте Ленина заместитель председателя Общественного совета Леонид Мартюшев и Александр Вылегжанин вместе с начальником местной ГИБДД Сергеем Бернгардтом поздравляли женщин-водителей, дарили цветы и напоминали о важности соблюдения скоростного режима. Пешеходам также вручали букеты, акцентируя внимание на правилах поведения на дороге.
Кроме поздравлений участники акции раздавали памятки о том, как распознать и противостоять мошенникам. Организаторы подчеркнули, что мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «8 Марта — В каждый Дом», объединяющей заботу о безопасности и праздничное настроение.