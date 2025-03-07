Тагильские полицейские патрулировали улицы с цветами в руках

Кроме поздравлений участники акции раздавали памятки о том, как распознать и противостоять мошенникам. Организаторы подчеркнули, что мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «8 Марта — В каждый Дом», объединяющей заботу о безопасности и праздничное настроение.