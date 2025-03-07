tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 16:06

Published 7 марта, 16:06

Modified 7 марта, 16:08

Updated 7 марта, 16:08

Цветочный патруль в Тагиле: полицейские поздравили женщин с 8 Марта

Тагильские полицейские патрулировали улицы с цветами в руках

7 марта 2025, 16:06
Фото: Общественный совет при МУ МВД России «Нижнетагильское».

Цветочный патруль в Тагиле: полицейские поздравили женщин с 8 Марта

Полицейские и представители Общественного совета Нижнего Тагила поздравили женщин с 8 марта. Прекрасным дамам дарили цветы и напоминали о безопасности на дорогах и в интернете

В преддверии Международного женского дня в Нижнем Тагиле прошла акция «Цветочный патруль», сообщил Общественный совет при МУ МВД России «Нижнетагильское» в соцсетях.

На проспекте Ленина заместитель председателя Общественного совета Леонид Мартюшев и Александр Вылегжанин вместе с начальником местной ГИБДД Сергеем Бернгардтом поздравляли женщин-водителей, дарили цветы и напоминали о важности соблюдения скоростного режима. Пешеходам также вручали букеты, акцентируя внимание на правилах поведения на дороге.

Фото: Общественный совет при МУ МВД России «Нижнетагильское»

Кроме поздравлений участники акции раздавали памятки о том, как распознать и противостоять мошенникам. Организаторы подчеркнули, что мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «8 Марта — В каждый Дом», объединяющей заботу о безопасности и праздничное настроение.

Ранее к жительницам Нижнего Тагила с поздравлениями обратился мэр Владислав Пинаев.

Цветы-убийцы: какую опасность можно принести в дом с букетом на 8 Марта
Узнать подробнее
Читайте также:
Праздничный концерт «23+8» для педагогов Нижнего Тагила прошел в ГДДЮТВ Екатеринбурге снова подорожали услуги такси перед 8 марта«Скорая помощь» для праздника. Чем порадовать любимых женщин на 8 Марта
#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Полицейские#Общественный совет#Поздравление#Екатеринбург#8 марта#Цветочный патруль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика