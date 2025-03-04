Для Нижнего Тагила закупили более 1 млн саженцев для озеленения города

Posted 4 марта, 15:43
Published 4 марта, 15:43
Modified 4 марта, 15:45
Updated 4 марта, 15:45
Муниципальная служба «Горзеленхоз» активно готовится сделать улицы Нижнего Тагила зеленее. Было приобретено 800 молодых саженцев различных пород деревьев, например: яблоня, липа, черемуха и тополь. Сейчас они размещены в парнике, где им предстоит пройти период адаптации перед высадкой. Этот масштабный проект является частью стратегии развития городского зеленого хозяйства.
Однако работа специалистов не ограничивается деревьями. В ближайшее время начнется пикировка цветочной рассады — ожидается, что в течение сезона городу подарят более 300 тысяч цветов. Они украсят парки, скверы и центральные улицы. Кроме того часть растений будет высажена в питомнике, сообщает в своем telegram-канале глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.