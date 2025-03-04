Для Нижнего Тагила закупили более 1 млн саженцев для озеленения города

Однако работа специалистов не ограничивается деревьями. В ближайшее время начнется пикировка цветочной рассады — ожидается, что в течение сезона городу подарят более 300 тысяч цветов. Они украсят парки, скверы и центральные улицы. Кроме того часть растений будет высажена в питомнике, сообщает в своем telegram-канале глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.