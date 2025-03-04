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Posted 4 марта, 15:43

Published 4 марта, 15:43

Modified 4 марта, 15:45

Updated 4 марта, 15:45

Для Нижнего Тагила закупили более 1 млн саженцев для озеленения города

Для Нижнего Тагила закупили более 1 млн саженцев для озеленения города

4 марта 2025, 15:43
Фото: 1MI.
Муниципальное предприятие «Горзеленхоз» приобрело 800 саженцев деревьев и планирует высадить более 300 тысяч цветов для озеленения города.

Муниципальная служба «Горзеленхоз» активно готовится сделать улицы Нижнего Тагила зеленее. Было приобретено 800 молодых саженцев различных пород деревьев, например: яблоня, липа, черемуха и тополь. Сейчас они размещены в парнике, где им предстоит пройти период адаптации перед высадкой. Этот масштабный проект является частью стратегии развития городского зеленого хозяйства.

Однако работа специалистов не ограничивается деревьями. В ближайшее время начнется пикировка цветочной рассады — ожидается, что в течение сезона городу подарят более 300 тысяч цветов. Они украсят парки, скверы и центральные улицы. Кроме того часть растений будет высажена в питомнике, сообщает в своем telegram-канале глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ранее в Нижнем Тагиле озеленили Ленинградский проспект.

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#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Скверы#Парки#Деревья#Озеленение#Саженцы#Яблони#Горзеленхоз
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