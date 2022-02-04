2,4 млн обязал суд заплатить клинику в Екатеринбурге за испорченные зубы

В результате женщина решила обратиться в другую клинику. Ей там сообщили, что врачи изменили прикус, хотя этого не требовалось, а терапевтическое лечение проводилось неправильно, рассказывает Иванченко. Она отметила, что часть зубов была здоровой и им не требовалось лечение. Практически все коронки, установленные клиникой, пришлось снять.