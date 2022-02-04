2,4 млн обязал суд заплатить клинику в Екатеринбурге за испорченные зубы

Из-за возраста у женщины стерлись передние зубы. Она обратилась в стоматологию. Ей требовалось косметическое лечение, но врач сказал, что нужно сделать протезирование и пройти лечение, рассказывает адвокат пострадавшей Елена Иванченко.
Женщина, по ее словам, прошла десятки сеансов, начиная с лета 2019 года. Во время лечения ее коронки начали скалываться, во рту были неприятные ощущения, болела челюсть и стали крошиться зубы, рассказывает адвокат.
Дискомфорт не позволял нормально есть и пациентка похудела на восемь килограмм. На жалобы женщины в больнице предлагали терпеть и утверждали, что все нормализуется, поясняет адвокат.
В результате женщина решила обратиться в другую клинику. Ей там сообщили, что врачи изменили прикус, хотя этого не требовалось, а терапевтическое лечение проводилось неправильно, рассказывает Иванченко. Она отметила, что часть зубов была здоровой и им не требовалось лечение. Практически все коронки, установленные клиникой, пришлось снять.
Осенью 2020 года клиентка обратилась в клинику с претензией, но там отказались пойти ей навстречу. Тогда она обратилась в суд, который назначил судмедэкспертизу. После всех осмотров специалисты сделали вывод, что лечение было некачественным.
В результате суд постановил выплатить пострадавшей потраченные на лечение средства около одного миллиона рублей, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. в общей сложности сумма составляет около 2,4 миллиона рублей.