Требования к жилью для застройщиков в проектах КРТ утверждены в Свердловской области

Требования к жилью, которое может быть предоставлено застройщиком в рамках проекта по комплексному развитию территории, утверждены в Свердловской области.

Так, в квартире должна быть металлическая дверь на входе, межкомнатные двери с фурнитурой, покрытый пол. В санузлах обязательно наличие сантехники, гидроизоляции и кафельной плитки на полу. В кухне должны быть плита и мойка, сообщили в департаменте информационной политики. Там подчеркнули, что площадь квартиры, а также число комнат не должны быть меньше чем в той, которая освобождается. Определена и площадь квартиры, которая будет предоставляться по социальному найму гражданам, у которых было в пользовании жилье в нуждающемся в улучшении жилищных условий доме. Согласно постановлению, площадь жилья будет определяться по норме квадратных метров на человека, установленной в муниципалитете. Кроме того, министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков отмечает, что люди также могут получить денежную компенсацию. Для реализации механизма КРТ в Свердловской области утверждено три площадки в Екатеринбурге.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter