Глава города обсудил с предпринимателями проблемы ведения бизнеса в Тагиле

9 марта тагильские предприниматели встретились с главой города и обсудили проблемы ведения бизнеса в Нижнем Тагиле, в том числе в условиях экономических санкций.

Встреча состоялась в центре «Мой бизнес» в рамках традиционного приема уполномоченной по правам предпринимателей в регионе Елены Артюх. Предприниматели проконсультировались с главой города по вопросам передачи имущества в госсобственность, регистрации юрлица по спорному адресу, а также возможности выплаты долга муниципалитету и по ряду других проблем. Взаимодействие представителей бизнеса и органов власти помогает урегулировать возникающие между ними споры, пояснил Владислав Пинаев. Конфликтные моменты есть всегда. Есть предприниматели, которые считают, что их права нарушены. Есть закон, который предписывает нам действовать тем или иным образом. Пытаемся найти компромисс, понять в диалоге, какие трудности, и выходить на областные и федеральные структуры, которые уполномочены принимать решения, подвел итоги встречи глава города. В рамках мероприятия Елена Артюх прокомментировала экономическую обстановку после ввода санкций. С ее слов, в регионе разрабатываются меры поддержки бизнеса. Для этих целей создан оперативный штаб, заседание которого запланировано в ближайшие дни. Официальный сайт Нижнего Тагила Сейчас в Нижнем Тагиле зарегистрировано более 10 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Совместно с ними над улучшением экономической обстановки работают коммерческие и государственные организации. Действует Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства, торгово-промышленная палата, совет по развитию предпринимательства администрации города и постоянная комиссия гордумы. Представители муниципалитета воздерживаются от точных прогнозов: стратегии развития при новых условиях разрабатываются на федеральном и региональном уровнях. Малый и средний бизнес, конечно, испытывает трудности, но при любых существенных изменениях требуется время. Власти всегда находятся в диалоге с бизнесом, поэтому такие встречи актуальные в любые времена, считает депутат Гордумы, член комиссии по развитию предпринимательской деятельности Александр Петров. Ранее власти реализовывали подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года». Уже реализованные меры поддержки и дальнейшее взаимодействие бизнеса и органов власти, по прогнозам экспертов, станет стимулом для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в новой экономической ситуации. Пандемия и санкции с 2014 года дали нашим компаниям мощный импульс. Во-первых, организации зашли в определенные сегменты, в которых раньше не работали. Во-вторых, появились реальные меры поддержки российского производителя. Есть просто сектора экономики, в который вообще может зайти только компания, которая докажет, что продукция на 70% произведена в России, уверен президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

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