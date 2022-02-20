Завод радиоаппаратуры продается в Екатеринбурге за 238,6 млн

Завод радиоаппаратуры продается в Екатеринбурге за 238,6 млн
Завод радиоаппаратуры продается в Екатеринбурге за 238,6 млн
Сегодня, 14:13ЭкономикаФото: Яндекс. Карты
Завод радиоаппаратуры на улице Щорса, 7 в Екатеринбурге продается за 238,6 миллиона рублей.

Аукцион проходит в закрытой форме. К участию в тендере будут допущены только те компании, которые могут использовать помещения для работ по гособоронзаказу.

Все здания выставлены на продажу одним лотом, что позволит исключить продажу цехов и складов по частям. Также на территории предприятия находятся помещения, принадлежащие другим собственникам.

Ранее завод уже пытались продать за 265 миллионов рублей, но торги не состоялись. Предприятие было признано банкротом в 2020 году, его долги превысили 740 миллионов рублей, пишет Е1.

Напомним, четырехэтажное здание недостроенной газовой котельной в Нижнем Тагиле за 27,6 миллиона рублей выкупило ООО ГК «УралСтройКомплекс». Помещение не было сдано в эксплуатацию и его законсервировали.

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