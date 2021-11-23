В 5,2 млн обойдется водоснабжение к мусоросортировочному комплексу в Нижнем Тагиле

Для работы мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле будут подведены сети водоснабжения и канализации длиной около 500 метров. Работы пройдут в два этапа.
На первом этапе на территории будущего МСК будет построен подводящий участок сетей водоснабжения и канализации. Для данного участка разработана проектная документация, которая получила положительное заключение Главгосэкспертизы.
На втором этапе подрядчик построит участок трубопровода, который соединит сети ООО «Водоканал-НТ» с мусоросортировочным комплексом. В 2022 году к площадке строительства будут подведены газопровод и линия постоянного электроснабжения.
На строительно-монтажные работы для проекта мусоросортировочного завода и полигона АО «Облкоммунэнерго» проводило открытый конкурс, по результатам которого был определен победитель. Подрядчик ООО «СК ИНВЕСТ СТРОЙ» соответствовал всем юридическим и техническим требованиям. Ранее победитель не участвовал в закупках компании, договоры с ним не заключали, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».
Начальная цена контракта на работы составляла 6,9 миллиона рублей, однако ООО «СК ИНВЕСТ СТРОЙ» снизило ее почти на 25% и стало победителем аукциона. Компания зарегистрирована в марте 2019 года, директором является Андрей Иванов.
Основным видом деятельности организации является разработка строительных проектов. Ранее ООО «СК ИНВЕСТ СТРОЙ» в госзакупках не участвовало.
Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в Нижнем Тагиле намечено на 2022 год, оно обойдется в 2,8 миллиарда рублей. Подрядчиком выступает АО «Интертехэлектро» из Москвы.