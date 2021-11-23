В 5,2 млн обойдется водоснабжение к мусоросортировочному комплексу в Нижнем Тагиле

В 5,2 млн обойдется водоснабжение к мусоросортировочному комплексу в Нижнем Тагиле
В 5,2 млн обойдется водоснабжение к мусоросортировочному комплексу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:30ЭкономикаФото: 1MI
Системы водоснабжения и водоотведения к мусоросортировочному комплексу в Нижнем Тагиле проведет местное ООО «СК ИНВЕСТ СТРОЙ». Работы планируется окончить до конца ноября 2021 года.

Для работы мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле будут подведены сети водоснабжения и канализации длиной около 500 метров. Работы пройдут в два этапа.

На первом этапе на территории будущего МСК будет построен подводящий участок сетей водоснабжения и канализации. Для данного участка разработана проектная документация, которая получила положительное заключение Главгосэкспертизы.

На втором этапе подрядчик построит участок трубопровода, который соединит сети ООО «Водоканал-НТ» с мусоросортировочным комплексом. В 2022 году к площадке строительства будут подведены газопровод и линия постоянного электроснабжения.

На строительно-монтажные работы для проекта мусоросортировочного завода и полигона АО «Облкоммунэнерго» проводило открытый конкурс, по результатам которого был определен победитель. Подрядчик ООО «СК ИНВЕСТ СТРОЙ» соответствовал всем юридическим и техническим требованиям. Ранее победитель не участвовал в закупках компании, договоры с ним не заключали, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

Начальная цена контракта на работы составляла 6,9 миллиона рублей, однако ООО «СК ИНВЕСТ СТРОЙ» снизило ее почти на 25% и стало победителем аукциона. Компания зарегистрирована в марте 2019 года, директором является Андрей Иванов.

Основным видом деятельности организации является разработка строительных проектов. Ранее ООО «СК ИНВЕСТ СТРОЙ» в госзакупках не участвовало.

Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в Нижнем Тагиле намечено на 2022 год, оно обойдется в 2,8 миллиарда рублей. Подрядчиком выступает АО «Интертехэлектро» из Москвы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
водоснабжениеНижний ТагилАО "Облкоммунэнерго"Мусоросортировочный завод спарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы