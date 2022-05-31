Свердловский Минфин предъявил претензии Летникову за расходы на строительство в ГГО

Свердловский Минфин предъявил претензии Летникову за расходы на строительство в ГГО
Свердловский Минфин предъявил претензии Летникову за расходы на строительство в ГГО
Сегодня, 12:14ЭкономикаФото: 1MI
Министерство финансов Свердловской области провело плановую проверку целевых бюджетных расходов в Горноуральском городском округе за 2019–2021 годы. Проверка выявила массу нарушений.

В частности, при проведении капитального ремонта в школе № 6 в Новоасбесте оплачены работы, которые по факту не были проведены. Кроме того, безосновательно произведена приемка работ без сопроводительной документации.

Невыполненные работы также были оплачены и при реконструкции пешеходного моста, который пострадал от наводнения в Николо-Павловском.

Неправомерно оплачены завышенные объемы работ и необоснованно произведена приемка материалов без сопроводительных документов в ходе капитального ремонта школы № 4 в Лае. Всего на объекте неправомерно потрачено 4,5 млн рублей.

При ремонте спортзалов в школах № 3 и № 12 в Синегорском также были оплачены завышенные объемы работ и дорогостоящие материалы при фактическом использовании более дешевых.

При реконструкции мемориала «Руш» была необоснованно произведена оплата материалов без документов о качестве, а в контракте не оформлено обеспечение гарантийных обязательств.

В селе Покровское при газификации заказчик неправомерно оплатил завышенные объемы работ и дорогостоящие материалы при использовании материалов меньшей стоимостью. Также работы были приняты без документов о качестве материалов, а окончательный расчет с подрядчиком произведен с нарушением условий контракта. В результате показатель результативности не достигнут, и газификация жилых домов до сих пор не завершена.

В ходе проведения текущего ремонта гидро-технических сооружений в Новоасбесте, Вилюе и Зональном неправомерно оплачены затраты на временные здания и конструкции.

Главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову направлено представление Министерства финансов Свердловской области. Результаты проверки доведены до сведения главных распорядителей средств областного бюджета,говориться в результатах проверки Минфина.

Сюжеты:
ЭксклюзивГГО и пригород
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