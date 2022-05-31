Свердловский Минфин предъявил претензии Летникову за расходы на строительство в ГГО

В селе Покровское при газификации заказчик неправомерно оплатил завышенные объемы работ и дорогостоящие материалы при использовании материалов меньшей стоимостью. Также работы были приняты без документов о качестве материалов, а окончательный расчет с подрядчиком произведен с нарушением условий контракта. В результате показатель результативности не достигнут, и газификация жилых домов до сих пор не завершена.