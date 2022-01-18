В Первоуральске для купаний в Крещенскую ночь обустроили четыре купели

Православные верующие в Первоуральске смогут с комфортом встретить Крещение Господне. Для этого на водоемах организованы четыре купели.

В Первоуральске все готово к самому любимому «моржами» зимнему празднику. Для купания в холодную зимнюю ночь проруби вырублены на Нижне-Шайтанском пруду, «Кемпинге», Новоуткинске и Билимбаевском пруду. Чтобы никто не нахлебался, в иорданях специально установлены корзины из дерева и прутьев. А также решен вопрос с организацией дежурств. За желающими окунуться с головой три раза, как того требует православный обычай, будут присматривать спасатели. Местом купания на Билимбаевском пруду обозначена прорубь около Правленского Сада на улице Октябрьской в районе плотины. Как сообщили в администрации муниципалитета, майна и подход к ней будут ночью освещаться с помощью уличных фонарей. Купели будут работать по такому графику: — для участка акватории Нижне-Шайтанского водохранилища — 18 января с 22.00 до 19 января 19.00; — для участка акватории Билимбаевского пруда — 18 января с 22.00 до 19 января 19.00; — для участка акватории Новоуткинского пруда — 19 января с 5.00 до 20 января 19.00; — для участка акватории карьера на 334 километре трассы Пермь-Екатеринбург — 18 января с 20.00 до 20 января 20.00.

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