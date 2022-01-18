В Первоуральске для купаний в Крещенскую ночь обустроили четыре купели

В Первоуральске все готово к самому любимому «моржами» зимнему празднику. Для купания в холодную зимнюю ночь проруби вырублены на Нижне-Шайтанском пруду, «Кемпинге», Новоуткинске и Билимбаевском пруду.
Чтобы никто не нахлебался, в иорданях специально установлены корзины из дерева и прутьев. А также решен вопрос с организацией дежурств. За желающими окунуться с головой три раза, как того требует православный обычай, будут присматривать спасатели.
Местом купания на Билимбаевском пруду обозначена прорубь около Правленского Сада на улице Октябрьской в районе плотины. Как сообщили в администрации муниципалитета, майна и подход к ней будут ночью освещаться с помощью уличных фонарей.
Купели будут работать по такому графику:
— для участка акватории Нижне-Шайтанского водохранилища — 18 января с 22.00 до 19 января 19.00;
— для участка акватории Билимбаевского пруда — 18 января с 22.00 до 19 января 19.00;
— для участка акватории Новоуткинского пруда — 19 января с 5.00 до 20 января 19.00;
— для участка акватории карьера на 334 километре трассы Пермь-Екатеринбург — 18 января с 20.00 до 20 января 20.00.