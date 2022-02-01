Строительство мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске вышло на новый этап

В Краснотурьинске смонтирован фундамент мусоросортировочного комплекса

На площадке строящегося комплекса по обращению с ТКО в Краснотурьинске заканчивают подпорную стену участка разгрузки и уже приступили к возведению административного корпуса.

Строительство комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Краснотурьинске выходит на новый этап. Закончив фундамент, рабочие бригады перешли к возведению подпорной стены участка разгрузки. И уже монтируют перегородки в здании ремонтной мастерской административно бытового корпуса. В феврале бетонные работы переместятся на участок компостирования, там уже все готово к заливке,заявил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. Основное оборудование комплекса, которое планируется к монтажу, включает в себя конвейеры, прессы и сортировочные кабины. Доставляется оно из разных регионов России. Так, из Тверской области привезли барабанный грохот, с помощью которого отходы будут разделяться по размеру. Самые мелкие будут увозить на участок компостирования, а крупные фракции пойдут на вторсырье. Это цветные металлы, пластик, стекло, бумага и прочее. Мощность предприятия по проекту - 129 тысяч тонн отходов. Сдача объекта в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.

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