Монтаж первого здания нового мусоросортировочного завода стартовал в Кранотурьинске

Монтаж первого здания нового мусоросортировочного завода стартовал в Кранотурьинске
Монтаж первого здания нового мусоросортировочного завода стартовал в Кранотурьинске
Сегодня, 13:49Здоровье и экологияФото: пресс-служба компании "Рифей"
К монтажу первого административно-бытового здания приступили строители на площадке будущего комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Краснотурьинске.

Корпус первого здания монтируется из модулей полной заводской готовности. Элементы конструкции были доставлены из Зауралья. Они имеют уже установленное технологическое оборудование, автоматику, приборы электрического топления и охранную сигнализацию, сообщает пресс-служба ООО «Рифей».

В этом здании будут размещаться офисные помещения, столовая, гардеробно-душевые блоки и санузлы для сотрудников комплекса, а также ремонтная мастерская для спецтехники, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

На площадке также проводятся бетонные работы. Уже закончено возведение железобетонных колонн на будущем участке сортировки, устройство силовой плиты в зоне разгрузки отходов. Кроме того, продолжается заливка оснований фундаментов под основное оборудование комплекса.

Строительство мусоросортировочного завода в Краснотурьинске
Фото:пресс-служба компании "Рифей"

Предполагается, что мощность нового мусоросортировочного завода будет 129 тысяч тонн в год. Запуск в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Напомним, в конце сентября на строительной площадке нового мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске началась заливка фундамента. К тому времени была завершена установка железобетонных колонн для участка обработки и началось возведение стен фундамента. По словам исполнительного директора компании «Рифей"Федора Потапова, новый комплекс позволит сортировать мусор, который будет упаковываться в специальные кипы и отправляться на переработку. При этом планируется сортировка до 20 тонн отходов за один час.

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