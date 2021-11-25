Монтаж первого здания нового мусоросортировочного завода стартовал в Кранотурьинске

Корпус первого здания монтируется из модулей полной заводской готовности. Элементы конструкции были доставлены из Зауралья. Они имеют уже установленное технологическое оборудование, автоматику, приборы электрического топления и охранную сигнализацию, сообщает пресс-служба ООО «Рифей».
В этом здании будут размещаться офисные помещения, столовая, гардеробно-душевые блоки и санузлы для сотрудников комплекса, а также ремонтная мастерская для спецтехники, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
На площадке также проводятся бетонные работы. Уже закончено возведение железобетонных колонн на будущем участке сортировки, устройство силовой плиты в зоне разгрузки отходов. Кроме того, продолжается заливка оснований фундаментов под основное оборудование комплекса.
Предполагается, что мощность нового мусоросортировочного завода будет 129 тысяч тонн в год. Запуск в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
Напомним, в конце сентября на строительной площадке нового мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске началась заливка фундамента. К тому времени была завершена установка железобетонных колонн для участка обработки и началось возведение стен фундамента. По словам исполнительного директора компании «Рифей"Федора Потапова, новый комплекс позволит сортировать мусор, который будет упаковываться в специальные кипы и отправляться на переработку. При этом планируется сортировка до 20 тонн отходов за один час.