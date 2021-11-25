Монтаж первого здания нового мусоросортировочного завода стартовал в Кранотурьинске

Напомним, в конце сентября на строительной площадке нового мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске началась заливка фундамента. К тому времени была завершена установка железобетонных колонн для участка обработки и началось возведение стен фундамента. По словам исполнительного директора компании «Рифей"Федора Потапова, новый комплекс позволит сортировать мусор, который будет упаковываться в специальные кипы и отправляться на переработку. При этом планируется сортировка до 20 тонн отходов за один час.