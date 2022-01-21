В Нижнем Тагиле готовятся к строительству нового мусоросортировочного комплекса

Напомним, амбициозный и полезный городу проект стартовал еще в прошлом году. Финансирование получило акционерное общество «Облкоммунэнерго». Стоимость работ по возведению мусоросортировчного комплекса и полигона оценивается в более чем 2,7 миллиарда рублей.
Проектная мощность завода — не менее 185 тысяч тонн переработанного мусора в год. Площадка для складирования сможет принимать порядка 129,5 тысячи тонн бытовых отходов ежегодно.
Самые важные этапы, государственная экспертиза и получение разрешение на строительство, пройдены. Возвести объект планируется в районе Кушвинского тракта. На предприятии будут сортировать, обезвреживать и утилизировать твердые отходы со всей территории Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов.
В прошлом году на строительной площадке мы провели подготовительные мероприятия по обустройству стройгородка, возвели подъездную автодорогу, подвели линию электроснабжения. Подрядчик выбран, разрешение получено — у нас есть все ресурсы, чтобы начать строительно-монтажные работы и вести стройку опережающими темпами,рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Новые объекты «Облкоммунэнерго» строит по концессионному соглашению с администрацией Нижнего Тагила. Для решения вопроса с утилизацией-переработкой мусора выбрали наиболее эффективные и экологически безопасные технологии.
Планируется, что на новом комплексе будут извлекать не менее 30% вторичных материальных ресурсов и продуктов обезвреживания участков компостирования. Кроме того, проектом предусмотрена площадка для производства RDF-топлива. В его составе будет древесина, получаемая из ТКО, макулатура, пластик, пленка и текстиль. Полученным техногрунтом будут пересыпаться слои полигона. Это позволит пользоваться почвой более рационально и снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Генеральный подрядчик строительства- АО «Интертехэлектро».