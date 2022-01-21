В Нижнем Тагиле готовятся к строительству нового мусоросортировочного комплекса

Планируется, что на новом комплексе будут извлекать не менее 30% вторичных материальных ресурсов и продуктов обезвреживания участков компостирования. Кроме того, проектом предусмотрена площадка для производства RDF-топлива. В его составе будет древесина, получаемая из ТКО, макулатура, пластик, пленка и текстиль. Полученным техногрунтом будут пересыпаться слои полигона. Это позволит пользоваться почвой более рационально и снизить негативное воздействие на окружающую среду.