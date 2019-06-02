Четвёртый класс пожарной опасности объявлен в Свердловской области 3 июня

Данные, полученные Уральским управлением гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, говорят о том, что 3 июня местами в Свердловской области и в большей части районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность. В связи с этим в регионах объявлено экстренное предупреждение.

Специалисты рекомендуют жителям области воздержаться от сжигания сухой травы на участках, которые прилегают к лесным массивам. Также во время перемещения на открытом воздухе необходимо иметь головной убор и запас жидкости для питья. В лесах будут дежурить сотрудники лесничеств совместно со спасателями МЧС.