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#домахорошо
Четвёртый класс пожарной опасности объявлен в Свердловской области 3 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Четвёртый класс пожарной опасности объявлен в Свердловской области 3 июня

Вчера, 23:19Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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