Причину выбросов на КХП ЕВРАЗ НТМК выяснила тагильская природоохранная прокуратура

Причину выбросов на КХП ЕВРАЗ НТМК выяснила тагильская природоохранная прокуратура
Причину выбросов на КХП ЕВРАЗ НТМК выяснила тагильская природоохранная прокуратура
Сегодня, 12:57Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила выяснила причину выбросов желто-зеленого и черного дыма с территории коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, а также провела проверку на предприятии.

По данным ведомства, причиной выбросов желто-зеленого и черного дыма на КХП 7 июля стали технические неисправности при эксплуатации оборудования в результате скопления воды из-за проливных дождей. Выбросы 10 и 11 июля были по той же причине.

Аналогичная ситуация повторилась 15.07.2021. Только причиной инцидента стала деформация в раме, что привело к возгоранию пека. Все выбросы носили характер неорганизованных, произошедших в результате инцидентов на производстве,сообщил и. о. природоохранного прокурора Александр Мягков в официальном ответе TagilCity.ru.

Кроме того, ведомство завершило проверку по выбросам в воздух с производства 24 июня. По факту выявленных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха природоохранным прокурором в адрес операционного директора ЕВРАЗ НТМК внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним, в июне и в июле тагильчане регулярно жаловались на ухудшение самочувствия из-за удушающих выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. При этом в июне посты УГМС почти ежедневно фиксировали превышение формальдегида на Вагонке и Сухоложском поселке.

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ЭксклюзивЭкология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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