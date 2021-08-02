Причину выбросов на КХП ЕВРАЗ НТМК выяснила тагильская природоохранная прокуратура

Напомним, в июне и в июле тагильчане регулярно жаловались на ухудшение самочувствия из-за удушающих выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. При этом в июне посты УГМС почти ежедневно фиксировали превышение формальдегида на Вагонке и Сухоложском поселке.