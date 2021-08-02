Причину выбросов на КХП ЕВРАЗ НТМК выяснила тагильская природоохранная прокуратура

По данным ведомства, причиной выбросов желто-зеленого и черного дыма на КХП 7 июля стали технические неисправности при эксплуатации оборудования в результате скопления воды из-за проливных дождей. Выбросы 10 и 11 июля были по той же причине.
Аналогичная ситуация повторилась 15.07.2021. Только причиной инцидента стала деформация в раме, что привело к возгоранию пека. Все выбросы носили характер неорганизованных, произошедших в результате инцидентов на производстве,сообщил и. о. природоохранного прокурора Александр Мягков в официальном ответе TagilCity.ru.
Кроме того, ведомство завершило проверку по выбросам в воздух с производства 24 июня. По факту выявленных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха природоохранным прокурором в адрес операционного директора ЕВРАЗ НТМК внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Напомним, в июне и в июле тагильчане регулярно жаловались на ухудшение самочувствия из-за удушающих выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. При этом в июне посты УГМС почти ежедневно фиксировали превышение формальдегида на Вагонке и Сухоложском поселке.