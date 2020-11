В Свердловской области выявлена самая грязная река

В Свердловской области специалисты выявили самую загрязненную реку, сообщает ИА «Уральский меридиан».

С 28 сентября по 5 октября специалисты Роспотребнадзора, Росрыболовства и Росгидромета отбирали пробы воды в реках региона. Наиболее загрязненной из всех по количеству токсичных примесей оказалась река Тамшер. По словам представителей общественной организации «Живой Шемур», это первая масштабная оценка ситуации с реками. В Тамшере было выявлено превышение содержания меди в 60 тысяч раз, в шесть тысяч раз цинка и в три тысячи раз — марганца. Напомним, ранее жители Верхней Салды пожаловались на сброс жидкости коричневого цвета в реку Тагил. В сливах были замечены примеси песка. Горожане полагают, что загрязнение может идти с ближайшего карьера. по данному факту Верхнесалдинская городская прокуратура будет проводить проверку.

