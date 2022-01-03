Превышение бензапирена и ликвидация свалки. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Газоанализатор редакции ни разу не обнаружил за неделю замеров наличие в воздухе загрязнений, а УГМС опубликовало результаты работы передвижной лаборатории. Об этих и других экологических итогах недели в Нижнем Тагиле, читайте на TagilCity.ru.

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