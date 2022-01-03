Превышение бензапирена и ликвидация свалки. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил стал самым экологически проблемным городом в Свердловской области по версии главного синоптика «Уральского УГМС» Галины Шепоренко. По ее словам, в городе наиболее часто бывают неблагополучные ситуации с уровнем загрязнения воздуха. Финальные данные о состоянии воздуха в Нижнем Тагиле, синоптики подведут и озвучат весной 2022 года. При этом ранее вице-премьера Виктория Абрамченко заявила, что Нижний Тагил исключен из списка городов с высоким уровнем загрязнения воздуха.
Тем временем передвижная станция УГМС за девять месяцев работы на Северном поселке зафиксировала превышение в воздухе взвешенных веществ, фенола, бензапирена, железа и меди. Лаборатория работала в двух точках — на улице Щорса, 24 и улице Бирюзовая, 6 и с марта по ноябрь 2021 года отобрала 50 проб. Больше всего обнаружено превышений банзапирена — в 17 пробах — до 5,8 среднесуточной ПДК.
Газоанализатор редакции за неделю замеров в районе ж/д вокзала и на Вагонке ни разу не обнаружил наличие семи веществ-загрязнителей — диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, метана и углекислого газа. Возможно, что выбросов в городе стало меньше из-за новогодних каникул и уменьшения мощностей предприятий.
Возле дома № 39 на улице Юности из-за отсутствия контейнерной площадки во дворе скапливается мусор, а баки приходят в негодность. Дело в том, что управляющая компания «Про» пока не торопится обустраивать площадку под баки, модернизация запланирована только на 2022 год. При этом Роспотребнадзор направил в адрес УК предписание сделать это в срок до 30 ноября 2021 года.
А вот незаконная свалка строительного мусора на улице Полюсная, 3а, про которую ранее писал TagilCity.ru, может наконец-то исчезнуть. Место несанкционированного сброса ТКО проверила природоохранная прокуратура Нижнего Тагила. В ходе проверки обнаружено три места незаконного размещения отходов на площади 573 кв. м. А общий объем мусора составил 120 куб. м. Однако ведомство не нашло (или не искало) собственников мусора и всю ответственность за ликвидацию свалки переложило на администрацию города.