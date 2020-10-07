Куйвашев озвучил дату перевода свердловских сотрудников на удалённую работу

Куйвашев озвучил дату перевода свердловских сотрудников на удалённую работу

Сегодня, 22:03Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился с 8 октября перевести на удаленную работу 30% сотрудников. Оно было озвучено подведомственным учреждениям и органам власти во время заседания расширенного штаба.

Из-за того, что не было явно прописано, когда уходить на удаленку возникло непонимание — и по факту все как работали, так и работают. Поэтому губернатор отдельно уточнил, что пора переводить сотрудников на home-office, отметил собеседник агентства.

Перевод сотрудников на удаленный режим работы был представлен Куйвашевым 5 октября. Примечательно, что в самом указе была использована мягкая формулировка: «Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, обеспечить перевод не менее 30% работников на дистанционный режим работы».

Напомним, аппарат свердловского правительства, а также большая часть министерств и ведомств до 12 октября планируется перевести на удаленный режим работы.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевработаограничениякоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы