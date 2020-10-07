Куйвашев озвучил дату перевода свердловских сотрудников на удалённую работу

Из-за того, что не было явно прописано, когда уходить на удаленку возникло непонимание — и по факту все как работали, так и работают. Поэтому губернатор отдельно уточнил, что пора переводить сотрудников на home-office, отметил собеседник агентства.
Перевод сотрудников на удаленный режим работы был представлен Куйвашевым 5 октября. Примечательно, что в самом указе была использована мягкая формулировка: «Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, обеспечить перевод не менее 30% работников на дистанционный режим работы».
Напомним, аппарат свердловского правительства, а также большая часть министерств и ведомств до 12 октября планируется перевести на удаленный режим работы.