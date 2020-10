Куйвашев озвучил дату перевода свердловских сотрудников на удалённую работу

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился с 8 октября перевести на удаленную работу 30% сотрудников. Оно было озвучено подведомственным учреждениям и органам власти во время заседания расширенного штаба.

Из-за того, что не было явно прописано, когда уходить на удаленку возникло непонимание — и по факту все как работали, так и работают. Поэтому губернатор отдельно уточнил, что пора переводить сотрудников на home-office, отметил собеседник агентства. Перевод сотрудников на удаленный режим работы был представлен Куйвашевым 5 октября. Примечательно, что в самом указе была использована мягкая формулировка: «Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, обеспечить перевод не менее 30% работников на дистанционный режим работы». Напомним, аппарат свердловского правительства, а также большая часть министерств и ведомств до 12 октября планируется перевести на удаленный режим работы.

