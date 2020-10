Свердловские власти послушались Куйвашева и пошли на удаленку

Аппарат свердловского правительства, а также большая часть министерств и ведомств до 12 октября планируется перевести на удаленный режим работы, пишет Ура.ру со ссылкой на источники в областных органах власти.

На удаленку перейдут 30% сотрудников, как и сказано в указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Списки сотрудников будут составлены главами министерств и департаментов. Прежде всего из дома будут работать сотрудники старше 60 лет, госслужащие с детьми, а также проживающие в отдаленных районах и использующие общественный транспорт для поездок на службу. В департаменте информационной политики региона изданию информацию подтвердили. [Перевод на удаленную работу] делается в соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 5 октября,сообщили в ведомстве. Свердловские чиновники ранее работали удаленно. С 24 марта половина сотрудников правительства и ряд сотрудников аппарата свердловского губернатора перешли на дистанционный режим. Так они работали более месяца. Напомним, 5 октября Евгений Куйвашев подписал указ, в котором запретил работу детских игровых комнат в выходные, а также нахождение зрителей на танцполах и фан-зонах во время концертов. Кроме того, для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, был продлен режим самоизоляции до 12 октября. В Свердловской области ужесточили «коронавирусные» ограничения

