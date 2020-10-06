Свердловские власти послушались Куйвашева и пошли на удаленку

Напомним, 5 октября Евгений Куйвашев подписал указ, в котором запретил работу детских игровых комнат в выходные, а также нахождение зрителей на танцполах и фан-зонах во время концертов. Кроме того, для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, был продлен режим самоизоляции до 12 октября.