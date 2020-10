Свердловские власти до конца недели решат вопрос о досрочных каникулах для учеников

Региональными властями до конца текущей недели будет определено, как поступать со свердловскими школьниками, сообщает Е1 с ссылкой на собственный источник.

В столице России в связи с ростом сезонных простуд и возросшим числом больных коронавирусом школьников высадили на двухнедельные каникулы, которые должны были начаться лишь в конце октября. На этой неделе решится, последует ли Свердловская область такому же плану. Решение зависит не только от числа вновь выявленных случаев коронавируса, тут множество факторов. Немаловажную роль в определении сценария играет безопасность учителей, ведь они, в отличие от врачей, работают без защиты, прокомментировал ситуацию источник. Напомним, в Екатеринбурге сегодня на неделю отправили на дистанционное обучение всех учащихся гимназии № 2. А Евгений Куйвашев высказался о свердловчанах, которые не соблюдают санитарно-эпидемические требования на своей официальной странице в Instagram. Куйвашев обвинил свердловчан в росте заболеваемости COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter