Свердловские власти до конца недели решат вопрос о досрочных каникулах для учеников

Свердловские власти до конца недели решат вопрос о досрочных каникулах для учеников

Сегодня, 22:41Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Региональными властями до конца текущей недели будет определено, как поступать со свердловскими школьниками, сообщает Е1 с ссылкой на собственный источник.

В столице России в связи с ростом сезонных простуд и возросшим числом больных коронавирусом школьников высадили на двухнедельные каникулы, которые должны были начаться лишь в конце октября. На этой неделе решится, последует ли Свердловская область такому же плану.

Решение зависит не только от числа вновь выявленных случаев коронавируса, тут множество факторов. Немаловажную роль в определении сценария играет безопасность учителей, ведь они, в отличие от врачей, работают без защиты, прокомментировал ситуацию источник.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня на неделю отправили на дистанционное обучение всех учащихся гимназии № 2. А Евгений Куйвашев высказался о свердловчанах, которые не соблюдают санитарно-эпидемические требования на своей официальной странице в Instagram.

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