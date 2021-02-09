В Нижнем Тагиле экологическая реабилитация водных объектов не проводилась с 2012 года

В Нижнем Тагиле экологическая реабилитация водных объектов не проводилась с 2012 года

Сегодня, 13:12Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле ЭРВО не проводили с 2012 года, сообщает Счетная палата России.

Причинами этого аудиторы назвали отсутствие заявок от Свердловской области или нехватку предоставленных обосновывающих документов для проверки.

Кроме того, Свердловская область оказалась на первом месте в антирейтинге регионов России с самой грязной питьевой водой. В регионе выявлено самое большое количество случаев «высокого и экстремально высокого» уровня загрязнения.

Также по данным Роспотребнадзора, в России количество взятых проб воды, которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям выросло с 21,9% до 30,1%. Пробы брались из водоемов первой категории, вода из которых используется для питья и бытовых нужд.

Напомним, в октябре 2020 года питьевая вода в Черноисточинском гидроузле при проверке Роспотребнадзора была признана некачественной из-за содержания марганца и железа.

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