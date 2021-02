Счетная палата: в Свердловской области самая грязная питьевая вода

Счетная палата РФ составила антирейтинг регионов страны с самой грязной питьевой водой. Свердловская область оказалась в списке на первом месте.

По данным аудиторов, самое большое количество случаев «высокого и экстремально высокого» уровня загрязнения приходится на Свердловскую область. Кроме того, несмотря на большое количество загрязнений, в регионе не проводится экологическая реабилитация водных объектов (ЭРВО). Например, в Нижнем Тагиле ЭРВО не проводилось с 2012 года, так как регион на мероприятия не заявлялся, либо не предоставил обосновывающие документы в полном объеме. В отчете счетная палата ссылается на данные Роспотребнадзора о том, что в России выросло количество проб воды, взятой из водоемов первой категории, которая используется для питья и бытовых нужд. Показатель несоответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям проб вырос с 21,9% до 30,1%. Напомним, по данным Росгидромета, 69% поверхностных вод в Свердловской области характеризуется высоким уровнем загрязненности. «Экстремально»: Росгидромет назвал самые грязные реки Свердловской области

