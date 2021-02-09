Счетная палата: в Свердловской области самая грязная питьевая вода

В отчете счетная палата ссылается на данные Роспотребнадзора о том, что в России выросло количество проб воды, взятой из водоемов первой категории, которая используется для питья и бытовых нужд. Показатель несоответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям проб вырос с 21,9% до 30,1%.