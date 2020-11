В Нижнем Тагиле за сутки с 9 по 10 ноября коронавирус был подтвержден у 13 человек, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии в общей сложности инфекцией заразились 2596 человек. В Свердловской области за прошедшие сутки подтвердили 294 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии число выявленных случаев составляет более 39 тысяч человек, из них 31 тысяча пациентов вылечилась от инфекции, еще 847 - скончались.

