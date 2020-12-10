В Нижнем Тагиле начнется вакцинация от коронавируса

В Нижнем Тагиле начнется вакцинация от коронавируса

Сегодня, 15:38Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Вакцина от коронавируса из первой партии, которая была сегодня доставлена в регион, получат 18 больниц Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле.

Однако поставить вакцину пока всем желающим не представляется возможным, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он объяснил, что на данный момент прививать будут медиков, работающих с коронавирусом на скорой помощи и в поликлиниках, а также правоохранители, учителя, сотрудники социальных и санитарных служб.

Вакцину будут ставить в 18 медицинских организациях, в том числе в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в Серове, в Каменск-Уральском. Это бесплатная прививка, и ставиться она будет исключительно на добровольной основе, написал Евгений Куйвашев.

Напомним, сегодня в Екатеринбург прибыла первая партия из 1000 доз вакцины «Спутник V».

Stories:
Нижний ТагилКоронавирус
Related news:
вакцинаНижний Тагилкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы