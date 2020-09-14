Эксперт рассказал о возможном возврате ограничений из-за COVID-19 на Урале

Напомним, в Свердловской области, по последним данным, за сутки выявлено 129 случаев заражения коронавирусом, а всего за время пандемии зарегистрировано 27 048 случаев заболевания. При этом число выздоровевших уральцев достигло 20 784 человек. Кроме того, за сутки подтверждено два летальных случая. Всего скончались от инфекции 524 свердловчанина.