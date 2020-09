Эксперт рассказал о возможном возврате ограничений из-за COVID-19 на Урале

Эксперт лабораторной диагностики, председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев рассказал, что, возможно, часть ограничений из-за коронавируса придется вернуть обратно, пишет «КП-Екатеринбург».

В Свердловской области увеличивается ежедневная статистика поч числу заболевших коронавирусом. В августе показатель держался на уровне 110-115 человек в сутки, а в сентябре цифры составляют уже около 130 человек. Кроме того, по данным Роспортребнадзора Свердловской области растет и число выявленных случаев ОРВИ и внебольничных пневмоний. По данным Александра Соловьева, если сравнить первую неделю августа и сентября, то рост составляет 36%. А уровень внебольничных пневмоний в первую неделю сентября в 2,1 раза превысил средний многолетний уровень заболеваемости по региону. Он уверен, что к концу сентября — началу октября рост будет продолжаться. Кроме того, на динамике сказываются массовые мероприятия. Рано или поздно мы подойдем к вопросу о том, что меры в какой-то степени нужно будет возвращать,сказал Соловьев. Эксперт добавил, что в Европе уже пришли к такому решению. Однако действовать власти будут осторожно, так как в данном случае еще имеются социальные и экономические аспекты. Напомним, в Свердловской области, по последним данным, за сутки выявлено 129 случаев заражения коронавирусом, а всего за время пандемии зарегистрировано 27 048 случаев заболевания. При этом число выздоровевших уральцев достигло 20 784 человек. Кроме того, за сутки подтверждено два летальных случая. Всего скончались от инфекции 524 свердловчанина.

