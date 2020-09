В некоторых регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Одной из возможных причин называют возвращение граждан из отпусков, пишут «Новые известия».

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава отметил, что нельзя в этом случае говорить о волнах заболевания. Он уточнил, что стационарное лечение на данный момент проходят порядка 90 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом. Напомним, ранее первые партии вакцины против инфекции были отгружены во все регионы.

