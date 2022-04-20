Резко выросла заболеваемость онкологией в Екатеринбурге

Медики считают, что рост случаев заболевания онкологией связан с невысокими показателями диспансеризации, так в 2019 году план по диспансеризации на 92%, то в 2020 и 2021 диспансеризацию прошли 26,6% и 31,8% екатеринбуржцев, рассказал заместитель главы минздрава Свердловской области Денис Демидов.
Врачи связывают рост заболеваемости с низкими показателями диспансеризации. Если в 2019 году больницы Екатеринбурга выполнили план по диспансеризации на 92%, то в 2020-й и 2021-й обследование прошли 26,6% и 31,8% жителей соответственно, пишет 66.ру.
Демидов отметил, что у женщин частое место поражения — молочная железа, а у мужчин — лёгкое.
Случаи заболевания раком в Свердловской области составляют 17%. В 2021 году на онкологическом учёте стояло более ста двадцати пяти тысяч человек.
Также замглавы минздрава пояснил, что смертность от онкологии стала ниже. Так, по итогам 2021 года уровень смертности составил 189,1 на 100 тысяч, а в 2020 году — 209 на 100 тысяч.
Напомним, 31 января 2022 года от онкологии скончался на 65 году жизни доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и физической культуры Виктор Батаев.