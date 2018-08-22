Аргулез рыб в Черноисточинском пруду стал причиной проверки прокуратуры
На основании ответа от Правительства Свердловской области и Департамента ветеринарии будет организована проверка профилактических мер и борьбы с инвазивным заболеванием рыб за последние 10 лет в Черноисточинском пруду в Нижнем Тагиле.
Правительство и Департамент ветеринарии Свердловской области в ответ на сообщение о повреждении рыбы в Черноисточинском пруду Нижнего Тагила назвали четыре основные меры профилактики и борьбы с инвазивным заболеванием рыб — аргулезом.
Среди них первое — очистка береговой зоны от предметов, являющихся субстратом для кладки яиц рачками рода Argulus. Также важно систематическое удаление из пруда жесткой и полужесткой водной растительности. Третьим компонентом профилактики является установка на водоподающих сооружениях специальных фильтров. Также важным считается осмаливание погруженных в воду частей гидросооружений.
Председатель РОО «Экоправо» Свердловской области Андрей Волегов отправил запрос в министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о работе, проводимой в течение последних 10 лет на Черноисточинском пруду с целью профилактики и борьбы с инвазивным заболеванием рыб.