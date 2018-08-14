Черноисточинский пруд под Нижним Тагилом вновь покрылся сине-зелеными водорослями
Вчера, 16:10Здоровье и экология
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Сине-зеленые водоросли вновь покрыли Черноисточинский пруд в пригороде Нижнего Тагила.
Сюжеты: Пригород, Нижний ТагилИсточник: «УралИнформБюро»
Председатель движения «Экоправо» Андрей Волегов сообщил, что «болезнь» снова постигла пруд. В предыдущие годы цветение воды начиналось в середине июля.
В этом году вода зацвела на месяц позже. Общественник связывает это с тем, что весна и лето на Урал пришли на месяц позже.
В 2018 году на очистку Черноисточинского пруда было выделено 50 миллионов рублей.
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