Черноисточинский пруд под Нижним Тагилом вновь покрылся сине-зелеными водорослями

Председатель движения «Экоправо» Андрей Волегов сообщил, что «болезнь» снова постигла пруд. В предыдущие годы цветение воды начиналось в середине июля.

В этом году вода зацвела на месяц позже. Общественник связывает это с тем, что весна и лето на Урал пришли на месяц позже.